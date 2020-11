Alexandre Ferreira vence eleições para prefeitura de Franca

Alexandre Ferreira (MDB) venceu hoje (29) a disputa pela prefeitura de Franca (SP). Ele recebeu 57,62% dos votos válidos, o que representa 76.339 eleitores.

Com a eleição, Alexandre Ferreira retorna ao cargo que já ocupou. Ele foi prefeito do município entre 2013 e 2016. Franca é a 9ª mais populosa do interior do estado de São Paulo.

Neste segundo turno, o candidato eleito superou Flávia Lancha (PSD). Ela recebeu 42,38% dos votos válidos até o momento.

O resultado marca uma virada, já que Flávia Lancha havia vencido os demais concorrentes no primeiro turno. De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 238.124 pessoas estavam aptas a votar no município. O índice de abstenção foi de 32,93%.