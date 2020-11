Apuração Eleições 2020: três candidatos na disputa no Recife

O candidato Marília Arraes (PT) lidera no Recife com 28,62% dos votos válidos. João Campos (PSB) ficou em segundo lugar, com 28,14% dos votos válidos. Em terceiro lugar, na briga pelo segundo turno, está Mendonça Filho (DEM) com 25,78% dos votos válidos.

Até agora foram apurados 36,54% das urnas.