Em Boa Vista, Arthur Henrique sai na frente contra Ottaci

Com apenas 12,63% das urnas apuradas, o candidato Arthur Henrique (MDB) está na frente na disputa para a Prefeitura de Boa Vista (RR), com 84,18% dos votos. O candidato Ottaci está com 15,82%. Até o momento Arthur Henrique soma 13458 votos, contra 2529 de Ottaci.



Os dois candidatos votaram pela manhã compareceram pela manhã às suas seções eleitor. Atual vice-prefeito da capital, Arthur Henrique, chegou para votar por volta na escola. O Pescador por volta das 10h30. Ele estava acompanhado da atual prefeita Teresa Surita (MDB).



Também no mesmo horário, o candidato Ottaci (SD) chegou para votar na Universidade Estadual de Roraima. Ele chegou acompanhado da candidata a vice-prefeita, Lenir Rodrigues (SD).

No primeiro turno, Arthur teve 49,64% (78.425 votos) dos votos válidos e Ottaci (SD) 10,59% (16.735).

Arthur Henrique - candidato da coligação O Trabalho Continua (MDB / PMB / Avante) tem 39 anos de idade e ensino superior incompleto. Ele não declarou bens.

Ottaci - candidato da Coligação Boa Vista para Todos (Solidariedade / Patriota / PSC / PSB / PTC / PRTB / Pros / DC / Cidadania / PTB), de 43 anos de idade, tem ensino médio completo e é deputado federal. Ele declarou R$ 49 mil em bens.