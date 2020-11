Ministério da Justiça contabiliza 10 prisões e 125 ocorrências

Dez prisões/conduções já foram registradas até as 9 horas deste domingo de eleições, segundo relatório divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Até o momento, cinco veículos já foram apreendidos. Houve também um caso de dinheiro apreendido durante as ações conjuntas das forças de segurança que vêm acompanhando, em tempo real, as ocorrências registradas durante o andamento das eleições nos 57 municípios com votação hoje (29).

Entre as ocorrências registradas há, até as 9 horas, uma por furto (crime comum relacionado às eleições). Já as ocorrências relativas a crimes eleitorais contabilizam duas por boca de urna; uma por compra de votos; quatro por concentração de eleitores; 83 por desobediência às ordens da Justiça Eleitoral; e uma por desordem que prejudique os trabalhos eleitorais. Há, até o momento, 91 ocorrências de crimes eleitorais. Outras 26 foram ocorrências relativas a desinformação (fake news - notícias falsas) sobre o processo eleitoral.

Sete ocorrências de incidentes de segurança pública e defesa social já foram registradas nos entornos dos locais de votação. Três delas por bloqueio de vias; uma por falta de energia elétrica; uma de incêndio; uma devido a manifestações. Houve também um atendimento de urgência e emergência.

Integrantes da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, do Ministério da Defesa, Tribunal Superior Eleitoral, representantes dos estados e de outros órgãos do governo federal terão acesso às ocorrências. A Operação Eleições 2020 conta com o efetivo de 65.382 agentes e o apoio de 9.814 viaturas.