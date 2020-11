Pozzobom é reeleito em Santa Maria

O atual prefeito de Santa Maria (RS), Jorge Pozzobom (PSDB), foi reeleito. Terminada a apuração de todos os votos, o tucano obteve 57,29% dos votos válidos.

Pozzobom superou Sérgio Cecchin (PP) que obteve 42,71% dos votos válidos.

Santa Maria fica no centro do Rio Grande do Sul, é a quinta cidade mais populosa do estado, e está a cerca de 300 quilômetros de Porto Alegre.