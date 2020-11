Prefeito eleito de Maceió fala em investimentos na saúde e na educação

O prefeito eleito para governar Maceió, João Henrique Caldas (PSB), da coligação Aliança com o Povo, foi às redes sociais para agradecer aos mais de 222 mil eleitores que o elegeram: "agradeço a cada maceioense que saiu de casa para exercer o seu direito e mudar Maceió para melhor".

Segundo o advogado de 33 anos, seu governo vai priorizar o cidadão, com investimentos em saúde, educação e mobilidade urbana. "A partir do dia 1º de janeiro de 2021, vamos iniciar a gestão da mudança, enxugando a máquina pública, investindo na saúde, na mobilidade urbana, na educação e priorizando o bem-estar do cidadão", escreveu JHC em sua conta no Facebook.

No Twitter, JHC também agradeceu aos eleitores:

Obrigado, meu Deus. Obrigado ao povo honesto e guerreiro de Maceió. Sei da minha responsabilidade, não vou desapontar. A Deus: toda honra e toda glória! Seremos uma grande família de Maceió. Uma cidade de todos. Obrigado! Obrigado! Obrigado! — JHC (@JHC_40) November 29, 2020

Histórico

No primeiro turno das eleições municipais, em 15 de novembro, dez candidatos concorrem à prefeitura de Maceió, que tem população estimada em 1,02 milhão de pessoas e 531.711 eleitores. Alfredo Gaspar obteve 29,09% dos votos válidos e JHC obteve 28,43% dos votos válidos e a disputa foi para o segundo turno.

Na disputa deste domingo, JHC obteve 58,64% e seu concorrente, 41,36%.