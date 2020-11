Quase 100 mil urnas são distribuídas em locais de votação em São Paulo

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo está entregando, desde o início da manhã de hoje (14), nos locais de votação no estado, quase 100 mil urnas eletrônicas para as eleições municipais, que serão realizadas amanhã (15). Estão prontas para a votação 99.528 urnas, sendo 13.864 para eventuais substituições. Apenas na capital paulista, são 22.399 seções, cada uma com uma urna.

Do montante de aparelhos distribuídos, 15 urnas foram sorteadas na manhã de hoje pelo TRE-SP para dois procedimentos de auditoria, que serão feitos amanhã. Dez delas serão testadas antes do início da votação, nas próprias seções eleitorais, para atestar a integridade dos sistemas dos softwares instalados nas máquinas. Mais cinco, serão testadas durante o dia da votação, na sede do tribunal, em condições normais de uso, como uma votação paralela.

Maior colégio eleitoral do país, o estado de São Paulo tem 33.564.294 eleitores aptos a votar nas eleições municipais. Só na capital, o município com o maior eleitorado do país, são 8.986.687 eleitores, número que supera individualmente o eleitorado de 21 estados brasileiros e do Distrito Federal.