Transportes em São Paulo terão operação diferenciada no domingo

A Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), e a Sptrans, administradora das linhas de ônibus da capital paulista, irão realizar operações especiais na cidade de São Paulo no domingo (15), dia de eleições municipais.

No metrô, o intervalo entre os trens nas linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha será em torno de cinco minutos, e na Linha 15-Prata, por volta de sete minutos. A companhia também intensificará a presença de funcionários nas estações para o atendimento ao público, especialmente agentes de segurança para auxiliarem idosos e pessoas com deficiência.

Nos trens do metrô serão disponibilizadas informações aos eleitores pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP) nos monitores das composições.

Na CPTM, as linhas vão funcionar com intervalo de 15 minutos entre os trens, tempo menor do que o habitual aos domingos. Já a Sptrans aumentará a frota de ônibus para 65% no domingo – habitualmente é de 48%.