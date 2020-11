TRE de São Paulo substitui 158 urnas

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) substituiu 158 urnas de um total de 36.711 em todo o estado.

Segundo o terceiro boletim divulgado há pouco, na capital paulista foram trocadas 107 urnas de um total de 22.399. Uma delas foi substituída pelo voto em cédula de papel.

No interior do estado, 51 urnas eletrônicas foram trocadas. Nessa região o total de urnas eletrônicas é de 14.312. Todas as urnas substitutas são eletrônicas.