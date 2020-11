TRE diz que início de votação no Rio de Janeiro é tranquilo

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), desembargador Cláudio Brandão de Oliveira, disse em coletiva às 10h20 de hoje (15) que o início de votação no estado não teve problemas graves. Segundo o desembargador, foram registradas apenas a substituição de algumas urnas e algumas ocorrências de boca de urna (campanha ilegal no dia da eleição).

“São problemas que ocorrem nas eleições: dificuldade com algumas urnas eletrônicas que já estão sendo reparadas, algum problema setorial de boca de urna e nossa equipe de segurança já está sendo mobilizada para se deslocar para os locais onde há alguma indicação de abuso, de boca de urna... Então, até agora, o processo de votação no estado do Rio de Janeiro transcorre dentro da normalidade”, disse o magistrado.

Em um balanço divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral informou que 68 urnas apresentaram problemas e tiveram que ser substituídas no estado, a maioria na capital.

O TRE do Rio divulgou algumas ocorrências de suspeita de compra de votos. Em uma delas, em Búzios, um cabo eleitoral foi preso com cerca de R$ 6 mil, junto com um papel escrito “boca de urna”. Ele fazia campanha para um candidato a prefeito.

Em outra ocorrência, em Santa Maria Madalena, um juiz eleitoral flagrou um cabo eleitoral com R$ 2 mil, fazendo campanha para candidatos a prefeito e a vereador no município.