TRE diz que Rio de Janeiro tem eleições tranquilas e sem filas

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), desembargador Cláudio Brandão de Oliveira, disse hoje (29) que a votação no Rio de Janeiro transcorre dentro de uma normalidade, sem registros de filas e aglomeração. Os protocolos sanitários estão sendo cumpridos e não houve aumento nos registros iniciais na questão de segurança pública.

Foram anotadas cinco prisões em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, todas por prática de boca de urna. Uma dessas prisões foi a de um homem, que inicialmente chegou a ser divulgado que seria um policial militar, mas o TRE já descartou essa possibilidade. Ele foi detido na porta do Colégio Agostinho Porto e depois levado para 64ª DP, onde foi feito o registro, como ocorreu também com as outras pessoas presas. Todos vão responder a inquérito depois da eleição.

Clima é de tranquilidade

“A característica dessa eleição até agora é da mais absoluta tranquilidade, o que é muito bom para a população do Rio de Janeiro. Quem está na dúvida sobre a decisão de votar ou não saiba que vai encontrar um ambiente absolutamente seguro e é extremamente importante que as pessoas votem”, recomendou o magistrado.

Em relação ao problema causado pela paralisação de rodoviários das empresas Redentor e Futuro desde a madrugada deste domingo, o presidente do TRE comemorou a volta do serviço após um acordo feito entre empregadores e empregados, o que levou à normalização do serviço. “Isso foi resolvido. Os ônibus já estão em circulação, portanto não há, agora, impacto nenhum no acesso dos eleitores aos locais de votação”, completou.

O desembargador acrescentou que está tudo planejado para o recolhimento e transporte das urnas após o encerramento da votação.

O TRE informou que até as 13h35, 131 urnas foram substituídas, sendo 119 na capital, uma em Petrópolis, duas em São Gonçalo e nove em São João do Meriti, na Baixada Fluminense.

*Matéria alterada às 14h38 para atualização do total de urnas substituídas no Estado do Rio de Janeiro.