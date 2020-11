Presidente do TSE comenta segundo turno das eleições 2020

Neste momento, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luís Roberto Barroso, participa de entrevista coletiva sobre o segundo turno das eleições municipais 2020.

Eleições 2020: 667.714 eleitores justificaram ausência pelo e-Título

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou há pouco que 667.714 eleitores justificaram ausência na votação do segundo turno por meio do aplicativo e-Título. De acordo com o tribunal, o aplicativo "funcionou adequadamente e sem instabilidade".

TSE registra 583 urnas trocadas e uma seção com votação manual

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) atualizou há pouco o número de urnas eletrônicas substituídas durante o horário da votação. Até as 15h35, 583 urnas apresentaram defeito e foram trocadas. O número corresponde a 0,40% do contingente de 97 mil equipamentos utilizados no pleito.