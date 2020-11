TV Brasil e Rádio Nacional acompanham apurações do 2º turno

A TV Brasil e a Rádio Nacional fazem hoje (29) transmissões ao longo do dia para acompanhar os resultados das eleições municipais de 2020.

Na TV Brasil, Katiuscia Neri e Roberto Camargo acompanham a escolha dos prefeitos de 57 cidades no programa Especial Eleições Municipais 2020, e comentam o cenário da votação e as perspectivas políticas com o analista político e doutor em Ciência Política, Leonardo Barreto. O programa também recebe e responde dúvidas de telespectadores e internautas, que podem enviar comentários e questionamentos com o uso da hashtag #EBCnasEleições pelas redes sociais.

O Especial Eleições Municipais 2020 também conta com a presença de repórteres no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e nos tribunais regionais eleitorais do Rio de Janeiro e de São Paulo. Emissoras afiliadas da TV Brasil integrantes da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) também participam da cobertura.

Acompanhe o programa ao vivo:





Com início às 16h, a cobertura da Rádio Nacional terá entrevistados e especialistas diversos, que conversam com os âncoras Marcelo Ferreira e Pedro Pontes ao longo do dia, com boletins de hora em hora. Emissoras afiliadas e parceiras também veiculam matérias e perfis dos candidatos e análises sobre o novo panorama político.

A cobertura da Rádio Nacional pode ser acompanhada via streaming pelo site.