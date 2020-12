Brasileiro Gabriel Magalhães desfalca Arsenal por contato com covid-19

O zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães perderá os três próximos jogos do Arsenal (Inglaterra). Ele ficará em isolamento após entrar em contato com uma pessoa que testou positivo para o novo coronavírus (covid-19), informou o clube neste sábado (26).

Gabriel, que chegou ao Arsenal nesta temporada, não foi relacionado para a partida deste sábado contra o Chelsea.

“Gabriel esteve em contato com alguém. É o que é. Ocorre em um momento ruim para nós, antes de um jogo tão importante”, disse o técnico Mikel Arteta.

🗞 Updates on the following players…



Gabriel - COVID close contact, now isolating and will miss the next three matches



David Luiz and Willian - both are unwell but have both recently tested negative



We will continue to monitor, support and assess their conditions #ARSCHE pic.twitter.com/E3pCHbQ1OH