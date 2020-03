Para 70% dos japoneses, Olimpíadas serão adiadas

A agência de notícias japonesa Kyodo News divulgou nesta segunda (16) uma pesquisa que indica que 70% dos japoneses não acreditam que a próxima edição dos Jogos Olímpicos ocorra nas datas previstas inicialmente.

Segundo a agência, "um total de 69,9% das pessoas não espera que os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio neste verão [do Japão] ocorram como programado em meio ao surto global do novo coronavírus". Os Jogos Olímpicos estão marcados para o período de 24 de julho a 9 de agosto, e os Paralímpicos de 25 de agosto a 6 de setembro.

A Kyodo News informou que a sondagem foi realizada por telefone entre o último sábado (14) e esta segunda (16). A pesquisa contou com 1.032 participantes escolhidos de forma aleatória.

A pandemia do novo coronavírus (Covid-19) já matou pelo menos 31 pessoas no Japão e infectou mais de 1.500 pessoas, incluindo os cerca de 700 passageiros do cruzeiro Diamond Princess, que ficou em quarentena perto de Tóquio.