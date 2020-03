Corononavírus: COB cria manual para período de isolamento de atletas

Enquanto o mundo do esporte lida com o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio (Japão) de 2020 para 2021, devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19), o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) elaborou um manual específico para os atletas. Com praticamente todas as atividades paralisadas no país, clubes fechados e isolamento, os brasileiros precisam usar a criatividade e contar com uma boa orientação para manter uma rotina de treinamento e tomar as medidas necessárias para evitar o contágio e a transmissão da covid-19.

De acordo com o COB, o material traz dois pontos que merecem destaque: a conscientização sobre a importância de não propagar o vírus e a atenção especial que os atletas das modalidades coletivas devem dar à Covid-19. A coordenadora médica do COB, Ana Carolina Côrte, comenta o cenário.

“Nossos atletas precisam tomar cuidado, manter o afastamento de dois metros de pessoas doentes, evitar área de grande aglomeração de pessoas. Tenham cuidado, mas não se apavorem com essa situação. Vocês são jovens, fortes, muito bem nutridos e não são uma população de risco, mas vocês são muito capazes de transmitir o vírus. Minha orientação é manter uma imunidade boa, positiva, para não manifestar os sintomas, cuidando bem da alimentação, do treinamento, do descanso, da hidratação. Lavem bastante as mãos por mais ou menos vinte segundos a cada hora, no máximo a cada duas horas”.

Mesmo com o isolamento, o COB recomenda que os atletas mantenham a rotina de atividades físicas. O COB explica que o programa de treinos desenvolvido pela equipe de educação física pode ser realizado em qualquer ambiente e possui múltiplas possibilidades de adaptação das atividades.

A médica Ana Carolina Côrte pede aos atletas atenção especial na manutenção dos treinos.

“Cuidem-se. Cuide de você, cuide do seu corpo agora. A orientação é não se reunir com um grande número de pessoas, evite viagens, mantenha seu treinamento porque a gente precisa te manter ativo para que você esteja pronto para qualquer competição”.

O gerente-executivo de Alto Rendimento do COB, Sebastian Pereira, revelou que o objetivo do manual é orientar os atletas para reduzir as perdas físicas e o risco de lesão. Ele lembrou que é preciso levar em consideração que, após o fim da crise, os treinamentos técnicos de alta intensidade devem ser realizados de forma gradual.