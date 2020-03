COB reage aliviado a adiamento dos Jogos de Tóquio

Alívio. Este foi o sentimento do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) com o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio para 2021. O presidente da entidade, Paulo Wanderley Teixeira, já havia se manifestado favoravelmente dias atrás por esta decisão e afirmou que, neste momento, todos os esforços do Brasil e do mundo devem estar concentrados agora no combate à pandemia do novo coronavírus (covid-19).

“Estaremos todos juntos nessa luta contra um adversário perigoso. Usando da resiliência, coragem e trabalho em equipe, tantos valores que o esporte nos ensina, seremos capazes de vencer juntos o novo coronavírus”, disse o dirigente do COB, que também elogiou o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, pela serenidade e a capacidade de liderança: “Os atletas são o centro das preocupações do COB e do COI e, por isso, a comunidade olímpica do Brasil está bastante satisfeita com a decisão”.

O Governo Japonês, o Comitê Organizador Tóquio 2020 e o COI anunciaram, oficialmente, nesta terça (24), o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio. As competições ocorreriam a partir de 24 de julho de 2020, tendo como nova data limite o verão de 2021 no hemisfério norte.