Com gol de Sóbis, Ceará parte em vantagem na Copa do Brasil

O Ceará recebeu o Vitória no estádio do Castelão nesta quinta (12) e venceu por 1 a 0, graças ao atacante Rafael Sóbis. Com isso a equipe cearense partiu na frente em busca de uma vaga para a quarta fase da competição.

Desde o início da partida o Ceará tomou a iniciativa. Já o Vitória ficava atrás, aguardando uma oportunidade de contra-ataque, que não veio. O que surgiu foi o gol da vitória do vozão, aos 43 minutos do primeiro tempo, com Rafael Sóbis após cobrança de falta de Vinícius.

A partida de volta está programada para a próxima quarta (18) no estádio do Barradão, em Salvador.

Vitória em casa

Quem também venceu em casa nesta quinta pela Copa do Brasil foi a Ponte Preta, que superou o Afogados por 3 a 0 no Moisés Lucarelli.

Os gols da partida foram marcados por Heverton (contra), Roger e Bruno Reis. O jogo de volta será na próxima quinta (19) no Vianão.