Copa do Nordeste: Náutico vence CRB de virada

O Náutico foi até o estádio Rei Pelé, em Maceió, e derrotou o CRB de virada por 3 a 2 em jogo válido pela 6ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.

Com este resultado, a equipe pernambucana assume a vice-liderança do grupo B, enquanto o time de Alagoas permanece na sexta posição do grupo A.

Gol da vitória no final

O Náutico começou melhor a partida e abriu o marcador aos 19 minutos do primeiro tempo, quando o volante Luanderson marcou após cobrança de escanteio.

Jogando em casa, e com a desvantagem no marcador, o CRB partiu para cima e conseguiu empatar ainda no primeiro tempo, com gol de Luidy.

Aos 22 da etapa final o time alagoano chegou a virar com Rafael Longuine.

Mas o Náutico era melhor no confronto e chegou à vitória final com gols de Jorge Henrique e do camisa 10 Jean Carlos, em cobrança de falta aos 46 minutos do segundo tempo.

Na próxima rodada da competição o Náutico recebe o Fortaleza, enquanto o CRB vai até Aracaju enfrentar Confiança.