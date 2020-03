Coronavírus antecipa final da Superliga B feminina

Em nota oficial divulgada nesta quarta (18), a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) divulgou que, em decorrência das incertezas causadas pela pandemia do coronavírus, a temporada da Superliga B feminina está encerrada sem a disputa dos playoffs finais.



A decisão, que já havia sido sugerida pela CBV, foi conjunta e saiu depois de uma reunião ocorrida nesta quarta através de videoconferência, encontro do qual participaram sete dos oito clubes da competição e a própria confederação. Todas as agremiações receberam a orientação de liberar suas atletas e as mesmas também foram aconselhadas a permanecerem em casa, seguindo as recomendações das autoridades médicas.



“Pensamos, acima de tudo, na saúde dos envolvidos. E entendemos que, pelo bem de todos, o melhor seria pelo encerramento do campeonato justamente pela indefinição do que está por acontecer. Apresentamos essa proposta e tivemos a aprovação dos clubes. Então, a partir de hoje, 18 de março, a Superliga B feminina 2020 está finalizada respeitando a classificação de momento”, afirma o superintendente de competições de quadra da CBV, Renato D´Avila.



Com a definição, a classificação final da Superliga B feminina será a do momento, com Brasília Vôlei e Itajaí Vôlei garantidos na elite da próxima temporada, e o Sport Club Recife como lanterna do torneio.



Ainda segundo a nota da CBV, a reunião com os clubes da Superliga B masculina ocorrerá ainda na tarde de hoje, enquanto os encontros virtuais com os clubes da Superliga masculina e feminina serão realizados na próxima quinta (19).