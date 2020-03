Coronavírus: Campeonato Goiano é suspenso por tempo indeterminado

A Federação Goiana de Futebol anunciou no final da tarde desta terça (17) que o Campeonato Goiano está suspenso por tempo indeterminado em razão do avanço do coronavírus no Brasil.

A decisão foi tomada após orientação do Governo de Goiás e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Além disso, também pesou a campanha do Goiás Esporte Clube, que na tarde desta terça divulgou uma nota na qual informava que seus jogadores da equipe profissional de futebol não iriam mais disputar o Campeonato Goiano.

“Nesta tarde, recebemos a comunicação de nossos atletas que não desejam dar continuidade às partidas do Campeonato Goiano. Entendemos que tal pleito é justo e corroboramos esse entendimento. Todas as autoridades tem recomendado evitar aglomerações, contatos pessoais e eventos públicos”, diz a nota do clube.

Além disso, o Goiás afirma que “o futebol não pode ser uma exceção e sim deve dar exemplo a toda sociedade. Diante disso, o Goiás Esporte Clube informa que suspenderá todas as atividades da equipe profissional e não disputará partidas oficiais enquanto a epidemia não ceder. Pedimos a compreensão dos torcedores, da imprensa, da FGF e das demais autoridades, mas a vida é o principal”.