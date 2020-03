Coronavírus faz Uefa adiar jogos da Liga dos Campeões

A Uefa, entidade que comanda o futebol europeu, anunciou nesta sexta (13) que foram adiados todos os jogos de competições de clubes, como Liga dos Campeões e Liga Europa, programados para a próxima semana por conta do avanço do coronavírus no Velho Continente.

Segundo a organização, a decisão foi tomada “à luz dos desenvolvimentos devidos à propagação do Covid-19 na Europa e das decisões relacionadas tomadas por diferentes governos”.

Estão incluídos nesta decisão as partidas de volta "da Liga dos Campeões da Uefa, marcadas nos dias 17 e 18 de março de 2020, todos os jogos de volta das oitavas de final da Liga Europa da Uefa, agendados para 19 de março de 2020, todas as partidas das quartas de final da UEFA Youth League, agendadas para 17 e 18 de março de 2020”.

Agora as atenções se concentram na reunião que a Uefa realiza por videoconferência na próxima terça (17) “para discutir a resposta do futebol europeu ao surto”. Um dos principais assuntos deve ser a manutenção ou não da próxima edição da Eurocopa, programada para começar no dia 12 de junho, e que terá 12 sedes.