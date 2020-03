Covid 19: COB fecha CT Time Brasil, no Rio de Janeiro, por 15 dias

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) fechou o Centro de Treinamento Time Brasil, na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro (RJ), por 15 dias corridos. A medida, conforme a entidade, faz parte do "esforço para conter o avanço do novo coronavírus (Covid-19) no país".

A decisão é tomada um dia após o Brasil registrar a primeira morte provocada pelo Covid-19, em São Paulo. O Estado do Rio de Janeiro é o segundo com mais casos confirmados da pandemia (33), conforme a mais recente atualização do Ministério da Saúde.

"O COB segue dando suporte para que a preparação e classificação de atletas e equipes do Brasil sofram o mínimo de impacto, dentro do cenário atual", relata o comunicado oficial - publicado no site da entidade - que garante estar em contato com as confederações olímpicas e comissões técnicas "para que, com suporte do COB, achem alternativas para preservar o nível de preparação dos atletas". A entidade conclui a nota dizendo que tem "como prioridade" a saúde e a integridade física dos integrantes da delegação do país.

A ideia inicial do COB, segundo nota divulgada na segunda-feira (16), era manter o CT aberto "parcialmente" até o fim de março para assegurar, "dentro do possível", a preparação para a Olimpíada de Tóquio, no Japão. O Comitê Olímpico Internacional (COI) e as autoridades japonesas informaram ontem (17) que a data original do evento (24 de julho a 9 de agosto) está mantida e que não pensam em adiamento, apesar de muitos torneios qualificatórios ou preparatórios terem sido canceladas por conta do novo coronavírus.

O Brasil tem, até agora, 177 vagas confirmadas em Tóquio. As mais recentes foram asseguradas no wrestling (Aline Silva, Lais Nunes e Eduard Soghomonyan), em seletiva disputada no Canadá, e no taekwondô (Edival Marques "Netinho", Ícaro Miguel e Milena Titoneli), no pré-olímpico realizado na Costa Rica.