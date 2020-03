Figueirense vence Fluminense na Copa do Brasil

O Figueirense recebeu o Fluminense, nesta quarta (11) no estádio Orlando Scarpelli, em jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, e arrancou uma vitória de 1 a 0.

O gol do triunfo da equipe catarinense saiu apenas aos 37 minutos do segundo tempo, quando Everton cruza na área para o zagueiro Alemão marcar de cabeça.

Com a vitória no primeiro jogo o Figueirense vai para o jogo decisivo, que acontece no estádio do Maracanã no dia 19 de março, com vantagem.

Empate no Rio Grande do Sul

Também pela terceira rodada da competição, o Juventude ficou no 1 a 1 com o América-RN em jogo disputado no estádio Alfredo Jaconi.

O time de Natal abriu o marcador com Dione, e Iago Dias empatou para a equipe gaúcha. A partida de volta será na próxima quarta (18), na Arena das Dunas.

0 a 0 em São Paulo

Outro empate da noite aconteceu na Fonte Luminosa, onde Ferroviária e América-MG ficaram no 0 a 0.

O jogo de volta será no dia 19 de março, no Independência.