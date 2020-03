Futebol brasileiro: clubes e jogadores seguem sem acordo

Impasse. Times e jogadores ainda não chegaram a um acordo de como atravessar os efeitos da pandemia do novo coronavírus (covid-19) no âmbito econômico. A Comissão Nacional de Clubes (CNC) propôs reduzir em 25% o salário dos atletas durante o período de paralisação do futebol. Entretanto, a Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol (Fenapaf) não aceitou a proposta, alegando que ela fere a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e também foi rejeitada por sindicatos estaduais e municipais da categoria. Uma nova reunião da CNC, por videoconferência, está marcada para esta quinta-feira (26).

A negativa dos representantes dos jogadores foi encaminhada ontem (25) ao presidente do Fluminense, Mario Bittencourt, que representa as grandes equipes brasileiras.Os atletas também querem que a CBF seja uma espécie de avalista do acordo, garantindo assim o pagamento do salário do mês de março, parcela dos direitos de imagens e as férias a serem usufruidas em abril.

Em nota oficial, publicada no site da Fenapaf, a entidade pontua: estamos dispostos a dividir soluções conjuntas para que os custos da reconstrução sejam compartilhados (...) afinal de contas, somos um só povo, na alegria e na tristeza".