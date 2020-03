Novo técnico do Cruzeiro deve se apresentar na sexta

O Cruzeiro Esporte Clube anunciou Enderson Moreira como novo treinador da equipe de futebol profissional. O técnico de 48 anos deixou o comando do Ceará para assumir o convite do time celeste no lugar de Adilson Batista. A contratação foi anunciada, na última quarta (18), sem a divulgação de valores financeiros.

“Sei que é um momento complicado para o clube, mas acredito que posso contribuir para que a equipe possa dar uma resposta positiva dentro de campo”, declarou Enderson ao site cruzeirense. Ele também lembrou que começou a carreira no futebol nas categorias de base do próprio Cruzeiro, quando dirigiu a equipe campeã da Copa São Paulo de Júnior em 2007.

Além do Campeonato Mineiro, o maior objetivo da raposa é retornar a Série A do Brasileirão. “Tenho uma grande expectativa de que vamos conseguir devolver o Cruzeiro à elite do futebol brasileiro. Sei que muitas pessoas corretas estão ajudando o clube neste momento”, afirmou o técnico, que já tem dois títulos nacionais da série B, um com Goiás, em 2012, e outro com América-MG, em 2017.

Enderson deve se apresentar última sexta ao novo clube e deve ir de Fortaleza a Belo Horizonte. Neste momento, também por conta do coronavírus, as atividades na Toca da Raposa estão suspensas.