Olimpíadas de Tóquio devem ser no 2° semestre

O presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio 2020, Yoshiro Mori, declarou hoje (28) à Nippon Television, que as competições devem ocorrer entre junho e setembro de 2021, tendo em vista que os eventos são sempre durante o verão.

Esta estação no Japão vai de 21 de junho a 23 de setembro. Mori deu a declaração um dia após parte da imprensa japonesa levantar a possibilidade de a Olimpíada ser realizada na primavera, em abril.

Na terça-feira passada (24), dia do anúncio do adiamento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos em função da pandemia do novo coronavírus, o Comitê Olímpico Internacional (COI) divulgou nota afirmando que as competições acontecerão até o verão, ou seja, o primeiro semestre também estaria incluído no período.

“Nas atuais circunstâncias, e com base nas informações fornecidas hoje pela OMS [Organização Mundial da Saúde], o presidente do COI e o primeiro-ministro do Japão concluíram que os Jogos da XXXII Olimpíada de Tóquio devem ser remarcados para uma data posterior a 2020, mas o mais tardar no verão de 2021, para proteger a saúde dos atletas, todos os envolvidos nos Jogos Olímpicos e na comunidade internacional,” disse.

O chefe do comitê ainda citou que os jogos em abril seriam mais difíceis no que diz respeito à organização do evento, como por exemplo, o recrutamento de voluntários e recepção de torneios classificatórios, que servem como testes.