Palmeiras estreia com vitória na Copa Libertadores

O Palmeiras estreou com vitória de 2 a 0 sobre o Tigre (Argentina) em jogo válido pela 1ª rodada do Grupo B da Copa Libertadores disputado, nesta quarta-feira (4), no Estádio Monumental Victoria.

Para o primeiro jogo do Verdão na competição continental, o técnico Vanderlei Luxemburgo decidiu escalar pela primeira vez o atacante Rony na equipe titular.

Com um ataque muito rápido, Luxemburgo optou por apostar nos contra-ataques diante da equipe argentina.

E, aos 15 minutos, a estratégia deu certo, quando, após roubada de bola, Willian recebeu e tocou para Luiz Adriano, que bateu com categoria para abrir o marcador.

No final da primeira etapa o Palmeiras diminuiu o ritmo, mas o Tigre não conseguiu marcar.

Logo no início da etapa final o Verdão voltou a mandar na partida. O domínio ficou evidente aos 6 minutos, quando o volante Ramires acertou um chute no travessão.

Aos 19 minutos não teve jeito, Rony tocou para Willian, que, com um belo chute da entrada da área, faz o segundo gol.

O próximo compromisso do Palmeiras na competição será no dia 10 de março, quando enfrenta em casa o Guaraní do Paraguai.