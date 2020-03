Pré-olímpico de handebol é adiado por coronavírus

Em nota divulgada nesta sexta (13), a Federação Internacional de Handebol (IHF, na sigla em inglês) confirmou o adiamento do torneio pré-olímpico de handebol por causa da pandemia do novo coronavírus. O torneio que distribuirá as últimas doze vagas, seis para o torneio masculino e seis para o feminino dos Jogos de Tóquio, seria realizado em duas datas.

No feminino, o torneio estava agendado para o período de 20 a 22 de março em três sedes: Espanha, Hungria e Montenegro. O pré-olímpico masculino seria realizado entre 17 e 19 de abril, também em três países diferentes: Noruega, França e Alemanha. A IHF informou que as novas datas serão em junho, mas não especificou quais os dias.

O Brasil luta por uma das vagas no pré-olímpico masculino. A seleção está no grupo 1, com sede na Noruega. Além da seleção anfitriã e dos brasileiros, o grupo ainda conta com Chile e Coreia do Sul. As duas seleções mais bem colocadas na chave se classificam automaticamente para a Olimpíada. A seleção feminina do Brasil já está garantida em Tóquio.