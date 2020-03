Prova Rei e Rainha do Mar é adiada por conta do surto de coronavírus

A prova Rei e Rainha do Mar, que aconteceria no próximo domingo (22) na Praia do Leblon, foi adiada. O motivo é o mesmo que vem cancelando todos os eventos esportivos nos últimos tempos, o coronavírus. Em comunicado, enviado por e-mail ao inscritos cinco dias atrás, os organizadores lembram que, com “o coração na mão”, tiveram que tomar esta decisão pelo bem-estar coletivo e para atender o apelo das autoridades públicas na luta para evitar a propagação da doença.

O jornalista Pedro Barreto, 41 anos, não esconde a decepção por não disputar a competição nas águas salgadas do oceano. “Fiquei frustrado, era um desafio pessoal, mas neste momento é preciso acatar as orientações para tentar conter a epidemia”, avalia, lembrando que também precisou suspender os treinos na piscina. “Por ordem do governo estadual, as academias estão fechadas. O máximo que faço agora é andar pela orla, em horas de pouco movimento, para deixar a saúde em dia”, diz.

Cerca de 300 profissionais estão envolvidos na produção e segurança na Etapa Leblon desta maratona aquática, que ainda não tem nova data prevista para ser realizada. Os organizadores lembram que não haverá reembolso. Os inscritos na etapa Leblon estão automaticamente inscritos para a prova em nova data.