Roland Garros é primeiro Grand Slam adiado devido a Covid-19

Disputado tradicionalmente em maio, em Paris (França), desde 1891, o Torneio de Roland Garros foi adiado para setembro. A mudança foi anunciada na tarde de hoje (17) pela Federação Francesa de Tênis (FFT), em comunicado oficial publicado no site da entidade. Programado para começar em 24 de maio, o torneio no saibro parisiense será realizado no período de 20 de setembro a 4 de outubro deste ano. A pandemia de Covid-19 já havia causado o cancelamento de outros dois torneios do Circuito Mundial: o Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia, e o WTA de Miami, ambos nos Estados Unidos.

No comunicado oficial, o presidente da FFT Bernard Giudicelli justificou a alteração das datas:“Tomamos uma decisão difícil, mas corajosa nesta situação sem precedentes, que se agravou muito desde o último fim de semana. Estamos agindo com responsabilidade e devemos trabalhar juntos na luta para garantir a saúde e a segurança de todos”.

O Grand Slam francês é o último torneio da ATP que valia pontos para a qualificação de tenistas com pretensões a vagas olímpicas em Tóquio 2020. O Comitê Olímpico Internacional (COI) reafirmou hoje que a abertura dos jogos está mantida para o dia 24 de julho.

A nota da FFT diz ainda que “para agir de forma responsável e proteger a saúde de funcionários, prestadores de serviço e fornecedores, escolhemos a única opção que permitirá manter a edição 2020 de Roland Garros e, ao mesmo tempo, participarmos da luta”.