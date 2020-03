Vasco anuncia José Luis Moreira como novo vice-presidente de futebol

O Vasco anunciou seu comandante para o restante do ano de 2020. José Luis Moreira é o novo vice-presidente de futebol do clube. Nos últimos dias, Moreira vinha sendo cotado para assumir o cargo, que era ocupado pelo presidente Alexandre Campello desde maio de 2018, quando Fred Lopes deixou a função.



O clube passa por uma grande crise. Dentro de campo, resultados e performances desagradavam a torcida e Abel Braga acabou sendo demitido. Fora de campo, o cruzmaltino deve salários a jogadores e funcionários, e os atletas se recusam a conceder entrevistas à imprensa enquanto o cenário não mudar.



A vice-presidência de futebol não é novidade para José Luis Moreira. Grande Benemérito do clube, ele já ocupou a função outras duas vezes quando Eurico Miranda presidia o Vasco. Moreira terá a função de contratar o novo técnico para o time, além de ser um grande aliado para quitar os salários atrasados.



A dúvida agora é saber se José Luis Moreira vai contar com André Mazzuco, atual diretor-executivo do clube. Mazzuco era quem vinha sendo o porta-voz do futebol cruzmaltino com a imprensa e buscava um técnico para substituir Abel Braga.



Lembrando que nomes como Eduardo Barroca, Argel Fucks, Zé Ricardo, Milton Mendes, Ricardo Gomes, Thiago Larghi e o português José Morais foram colocados como possíveis opções para treinar o Vasco, mas nenhum interesse foi confirmado pelo clube até agora.



Ramon Menezes permanece como treinador interino, porém, com a pandemia de coronavírus, as atividades do clube estão suspensas. O ex-jogador e atual auxiliar-técnico é ídolo da torcida e também não estaria descartado como opção para substituir Abel.



Além do futebol, o Vasco anunciou o novo vice-presidente de finanças, Carlos Leão, que ocupa o cargo pela primeira vez. O novo vice-presidente de patrimônio, André Luiz Vieira, já havia ocupado o cargo entre os anos de 2015 e 2017.