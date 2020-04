Clubes cariocas se unem para arrecadar recursos em prol da Fiocruz

Os tradicionais clubes de futebol do Rio de Janeiro - Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo - uniram-se à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para enfrentar a pandemia do novo coronavirus (covid-19). O mote da companha é: 'Contra a Covid-19 é torcida única'. O objetivo é arrecadar recursos para a instituição, criada há 120 anos, que está na linha de frente do combate à disseminação da covid-19.

O valor arrecadado servirá à produção de kits para diagnóstico, pesquisas, no atendimento a doentes graves no centro hospitalar - em construção na sede da Fiocruz, em Manguinhos, no Rio de Janeiro - e também em ações de apoio comunitário.

Por meio do site futebolxcovid19.com.br o interessado em participar da campanha preenche um rápido cadastro, seleciona o time de coração e doa a quantia que quiser.

Nesta partida pela vida, a torcida é única. Os cariocas esperam que outras grandes equipes também participem desta jogada de solidariedade.