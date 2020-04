Covid-19: jogador do Montpellier é internado com suspeita da doença

O meio-campista Junior Sambia, do clube Montpellier, está internado com suspeita de ter contraído o novo coronavírus (covid-19). O atleta apresentou problemas digestivos e respiratórios. A informação é do jornal L’Equipe. Se o teste der positivo, Sambia será o primeiro jogador da Liga 1 - primeira divisão do Campeonato Francês - a contrair a doença. Em março, o sul-coreano Hyun-jun Suk, que atua pelo Troyes, da Ligue 2, foi o primeiro jogador profissional na França a testar positivo para o novo coronavírus.

De acordo com o L’ Equipe, o volante de 23 anos foi hospitalizado em uma clínica, na manhã da última segunda-feira (20), com sintomas de covid-19. Na tarde de ontem (23), ele foi transferido para uma unidade de terapia intensiva de outro hospital devido ao agravamento de seu estado de saúde.

O Montepllier emitiu ontem (23)uma nota oficial no site do clube.

“Após problemas digestivos e respiratórios, um de nossos jogadores foi hospitalizado em Montpellier há dois dias em um ambiente especializado para se beneficiar de cuidados adequados”.

O clube não entrou em detalhes e também não identificou qual seria o atleta hospitalizado. Segundo o L’ Equipe, inicialmente nem o Montpellier nem a assessoria do jogador queria falar sobre o assunto.

Em seu perfil oficial do Twitter, o Montpellier recebeu mensagens de apoio de seus torcedores e de outros clubes do futebol francês, como Olympique de Marselha, Nice, Lille, Auxerre, Bordeaux, Metz, Troyes e Dijon, entre outros.

Em março, o sul-coreano Hyun-jun Suk, que atua pelo Troyes, da Ligue 2, foi o primeiro jogador profissional na França a contrair coronavírus.