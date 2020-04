Covid-19: Mãe do técnico Pep Guardiola morre aos 82 anos

O treinador Pep Guardiola perdeu a mãe de 82 anos nesta segunda-feira (6), vítima do novo coronavírus (covid-19). Dolors Sala Carrió morreu, em Manresa, cidade a 50Kms de Barcelona (Espanha), com aproximadamente 80 mil habitantes. O anúncio foi feito pelo Manchester City, clube do técnico.

Guardiola recebeu condolências de praticamente todos os grandes clubes da Europa. Pelas redes sociais, Real Madrid, Bayer de Munique e Napoli, entre outros, manifestaram solidariedade a Pep. Jogadores também expressaram apoio ao treinador como o francês Mendy e o belga De Bruyne.

A Espanha é um dos países mais atingidos pela pandemia de covid-19. Segundo o último balanço da Organização Mundial da Saúde (OMS), são cerca de 136 mil infectados no país, e mais de 13 mil óbitos registrados. Há menos de duas semanas, Guardiola havia feito uma doação de um milhão de euros para instituições que lutam contra a propagação da covid-19 na região da Catalunha.