CPB interrompe escolinha de esportes paralímpicos em 2020

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) anunciou nesta sexta (17) que o projeto Escolinha de Esportes Paralímpicos será interrompido no restante do ano de 2020 por conta da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

“Considerando a pandemia do coronavírus e suas nefastas consequências, muitas das quais ainda desconhecidas; levando em conta a impossibilidade de qualquer prognóstico com relação à volta da normalidade; acreditando também que, eventos com aglomeração de pessoas, sobretudo de integrantes de grupos de risco, como é o caso de uma parte importante dos alunos das escolinhas, dificilmente terão sua realização autorizada até o final do corrente ano; considerando ainda nosso dever de abroquelar a integridade dos nossos alunos, suspendemos as atividades das nossas escolas até o início do ano letivo de 2021”, declarou o presidente do CPB, Mizael Conrado.

Segundo o dirigente, o projeto teve início em 2018 “com a missão de incluir as crianças com deficiência por meio da iniciação esportiva”. Ele também afirma que “o esporte é uma das mais eficazes ferramentas para inclusão do indivíduo com deficiência na sociedade, por sua capacidade de entregar resiliência, promover o resgate da autoestima, além de mudar a percepção da sociedade sobre as limitações e potencialidades da pessoa com deficiência”.

Atualmente, o projeto atende mais de 600 crianças e adolescentes com deficiência dos 8 aos 17 anos de idade. A maior parte dos alunos está matriculada na rede pública de ensino do Estado de São Paulo, da capital e de municípios circunvizinhos. No projeto eles praticam nove modalidades no Centro de Treinamento Paralímpico, localizado em São Paulo.

Mas, o presidente do CPB garante que este não é um ponto final no projeto: “O projeto Escolinhas de Esportes paralímpicos não acabou e não acabará. Apenas não será realizado no ano de 2020 pela impossibilidade dos alunos em comparecerem às aulas”.