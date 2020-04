Desafio Corona: estrelas do futebol se engajam na luta contra covid-19

Sensibilizado com a pandemia do novo coronavírus (covid-19), o zagueiro Danny Morais do Santa Cruz de Recife Danny Morais decidiu ajudar os mais necessitados. A forma encontrada pelo jogador gaúcho foi autografar a camisa do time pernambucano e leiloar na internet. “Estava em casa de quarentena, como todo mundo. E comecei a ver vários alguns desafios na internet, até participei de vários. Mas ficava pensando em uma forma fazer algo para ajudar nesse momento de dificuldades. A ideia era criar um desafio do bem que pudesse retornar em ajuda aos afetados pelo vírus e pelo pessoal da linha de frente. Então pensei em leiloar uma camisa do Santa Cruz autografada por mim ", lembra Danny Morais, idealizador da campanha 'Desafio Corona'.

Para dar uma projeção maior à iniciativa, o jogador buscou a ajuda do amigo Guilherme Alf, relações públicas no setor esportivo. “Ele comprou a ideia e desenvolveu o projeto. Muita gente entrou junto. Não imaginava que fosse tomar essa proporção. Com a adesão de várias empresas e de jogadores de renome mundial“, comemora.

Um deles é o goleiro Alisson, da seleção brasileira e do Liverpool. ”O mundo está passando por uma situação complicada e o Brasil precisa da gente no combate ao novo coronavírus. Independentemente das ações que fizermos individualmente, uma campanha com a participação de tantos atletas e personalidades públicas pode ajudar as pessoas a entenderem que todos precisam contribuir de alguma forma. Além de ficarmos em casa e seguirmos as recomendações dos órgãos de saúde, atitudes primordiais nessa luta contra a pandemia, o Desafio Corona é uma forma de dar algum tipo de suporte para que hospitais continuem tendo a capacidade de atender todos os acometidos pela doença, além de melhorar a segurança dos profissionais de saúde, pessoas essenciais nessa batalha. E não podemos esquecer das famílias que serão afetadas pelos desdobramentos da pandemia”, defende o goleiro Alisson, que também é embaixador da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Denílson, pentacampeão mundial com a seleção brasileira, também está engajado. “Aceitei mais este chamado. Estamos vivendo uma situação extremamente atípica e sensível. Mais do que nunca, precisamos ser responsáveis e pensar no próximo. Juntos, seremos mais fortes e lutaremos contra essa pandemia. A ideia é ajudar da melhor maneira possível e contribuir de forma efetiva nesse combate ao coronovírus. Estamos com algumas ideias e o Desafio Corona é apenas o primeiro projeto. Espero que muitos atletas e personalidades abracem a causa e nos ajudem em mais essa importante campanha”, convocou o pentacampeão.

O Instituto da Criança é o parceiro social responsável pela gestão das doações, prestação de contas e apresentação de resultados do Desafio Corona. A ideia é destinar a verba para a compra de equipamentos fundamentais para o combate ao coronavírus, como respiradores, luvas e máscaras. Os produtos serão destinados a hospitais de diversas regiões do Brasil, de acordo com a necessidade e viabilidade.

As camisas disponíveis no site www.desafiocorona.com.br terão valores variados de acordo com a raridade de cada produto. Não se trata de leilão e, segundo os organizadores, os itens doados terão um preço pré-estabelecido. O site também aceitará doações livres, com depósitos liberados em diversos valores.

“É uma corrente do bem que vem crescendo. Tem vários jogadores que doaram suas camisas. Tem vários outros que estão ajudando de outras formas. É uma forma de nos unirmos e de nos solidarizarmos com o próximo“, finaliza Danny Morais.