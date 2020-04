Futebol ainda não tem data definida para retornar na Alemanha

O futuro do futebol alemão ainda está indefinido. A expectativa de uma decisão nesta quinta (30) acabou frustrando quem esperava o retorno do esporte para maio. Uma conferência realizada com a participação da chanceler Angela Merkel e os primeiros-ministros alemães praticamente acabou com as chances de a bola rolar nas próximas semanas.

As informações são do jornal alemão Der Spiegel. Outra reunião está agendada para a próxima quarta (6), quando uma nova proposta deve surgir com base nas recomendações das conferências realizadas até aqui. A próxima discussão também deve abordar a possibilidade do retorno do futebol com portões fechados, que poderia ocorrer até o fim de agosto.

Com a pandemia do novo coronavírus (covid-19), o Campeonato Alemão está suspenso desde o dia 13 de março. Desde então, a Federação Alemã de Futebol vem desenvolvendo um protocolo médico para que o futebol volte a ser praticado. Segundo o Der Spiegel, neste planejamento as partidas não teriam público, e estariam incluídos testes regulares de coronavírus nos jogadores e isolamento das equipes em hotéis para evitar o contágio.