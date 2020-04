Futebol Argentino não deve ter rebaixados por causa de coronavírus

Os dirigentes de futebol da Argentina devem decidir na próxima terça (28) o destino do campeonato do país. Segundo o jornal esportivo Olé, existe a possibilidade de a competição ser encerrada imediatamente. Em entrevista concedida nesta segunda (27) à emissora TNT SPORTS, o presidente da Associação de Futebol Argentino (AFA), Claudio Tapia, adiantou que o rebaixamento será suspenso nas duas próximas temporadas por conta da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Em relação ao fim da temporada, Tapia afirmou que vai depender do resultado da reunião de terça. O encontro também elaborará as regras para definir os representantes argentinos nas competições organizadas pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Commebol), como a Libertadores da América.

O calendário argentino é disputado em consonância com os campeonatos europeus. A competição está paralisada desde o dia 17 de março. Recentemente, o Governo da Casa Rosada prorrogou o isolamento até o dia 10 de maio, mas permitindo alguma flexibilização em cidades com menos de 500 mil habitantes. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a covid-19 atinge cerca de 4 mil pessoas no país e causou 192 mortes.