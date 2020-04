Presidente da Uefa: temporada terminará mesmo com portões fechados

O presidente da Uefa (entidade máxima do futebol europeu), o esloveno Aleksander Ceferin, afirmou nesta segunda (20) que confia que a atual temporada do futebol do Velho Continente chegará ao fim mesmo que os jogos tenham que ser disputados sem a presença de torcedores por causa da pandemia do novo coronavírus (covid-19), publicou o jornal italiano Corriere Della Sera.

“A prioridade é a saúde de torcedores, jogadores e dirigentes. Sou otimista por natureza, e acredito que existem opções que podem nos permitir iniciar campeonatos e completá-los. Podemos ter que realizar os jogos sem a presença de público. Mas acredito que o mais importante é jogar. Em tempos tão difíceis, isso traria felicidade às pessoas e um certo senso de normalidade, mesmo que os jogos sejam exibidos apenas pela TV”, afirmou o dirigente.

Segundo Ceferin, a possibilidade de não terminar a temporada “seria terrível para clubes e ligas”, por isso, será possível terminar as competições, desde que se aguarde a permissão para voltar a jogar.

Ao ser questionado sobre um prazo para o final da atual temporada europeia, o presidente da Uefa afastou a possibilidade de terminar as competições após o final de agosto, o que, segundo ele, “teria um forte impacto no calendário da temporada 2020/2021”.