Roger Federer propõe em rede social a fusão da ATP com a WTA

A pandemia do novo coronavírus (covid-19) já mudou o calendário mundial do esporte. Para o suiço Roger Federer o momento é de se pensar em uma mudança maior. Em sua conta oficial no Twitter, o suíço sugeriu, nesta quarta-feira (22/04), uma fusão das duas associações profissionais de tênis.

Considerado um dos maiores tenistas da história, Federer entende que esta é uma oportunidade de transformar a Associação de Tenistas Profissionais (ATP, sigla em inglês) e a Associação de Tênis Feminina (WTA,sigla em inglês) em apenas uma entidade administrativa.

“Apenas imaginando... eu sou o único pensando que agora é o momento para que o tênis masculino e feminino se torne um só? Eu não estou falando sobre fundir as competições na quadra, mas fundir os dois órgãos de administração (ATP e WTA) que dirigem os circuitos profissionais masculino e feminino”

Hoje, o circuito mundial de tênis profissional é regido por três entidades. As competições que envolvem seleções nacionais, como a Copa Davis e a Fed Cup, e os quatro Grand Slams são organizados pela Federação Internacional de Tênis (ITF). Por outro lado, a maior parte dos torneios profissionais é responsabilidade da ATP e da WTA.

A ideia de Roger Federer é simplificar. Um fã comentou a publicação do tenista dizendo odiar ter que utilizar duas ferramentas separadas de transmissão (streaming) para assistir às partidas: a Tennis TV, que transmite o circuito masculino, e a WTA TV, responsável pela exibição do circuito feminino. Federer concordou e, logo depois, respondeu a outro fã que questionou o motivo de a unificação ainda não ter acontecido.

“Eu concordo com você. É muito confuso para os fãs quando há diferentes sistemas de ranking, logo diferentes, websites e categorias de torneios. Isso deveria ter ocorrido há muito tempo, mas talvez agora seja o momento. Estes são tempos difíceis em todos os esportes e nós podemos sair dessa com dois corpos enfraquecidos ou com um forte”, defendeu o tenista.

As publicações de Roger Federer geraram grande repercussão em seu perfil no Twitter. Desde o início da quarentena, o suíço tem utilizado bastante as redes sociais, inclusive lançando desafios a outros tenistas, além de ter transmitido um bate-papo ao vivo com seu amigo, mas adversário nas quadras, Rafael Nadal. Roger Federer coleciona 20 títulos de Grand Slam e 103 de torneios da ATP. Ele é o recordista em número de semanas como número 1 no ranking da ATP, passando 237 semanas como melhor do mundo.