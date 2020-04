Uefa distribui R$ 1,4 bilhão entre as federações em meio à covid-19

A Uefa liberou 236,5 milhões de euros, aproximadamente R$ 1,4 bilhão, a federações associadas para enfrentar a crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus (covid-19). A entidade que comanda o futebol europeu tem 55 membros, e cada um receberá 4,3 milhões de euros, cerca de R$ 26,3 milhões, que poderão ser usados conforme necessidade individual.

Em comunicado oficial, o presidente da Uefa, Aleksander Čeferin, disse que o financiamento será uma ajuda importante neste momento de dificuldade.

"Nosso esporte está enfrentando um desafio sem precedentes causado pela crise de covid-19. A Uefa quer ajudar seus membros a responder de maneiras que sejam adequadas às suas circunstâncias específicas. Como resultado, concordamos que até 4,3 milhões de euros por associação pagos pelo restante desta temporada e pela próxima. Acredito que esta é uma decisão responsável para ajudar o máximo que pudermos; estou orgulhoso da unidade que o futebol está mostrando ao longo desta crise. Sem dúvida, o futebol estará no coração da vida voltando ao normal. Quando chegar a hora, o futebol deve estar pronto para atender a essa ligação ."

O valor distribuído tem origem do programa assistencial criado pela Uefa em 2004, batizado Hat-Trick. O fundo vem arrecadando parte da receita obtida pela Eurocopa e tem, em condições normais, finalidade específica, como “o fortalecimento do futebol feminino, a construção de campos para as comunidades locais e projetos inovadores de responsabilidade social".