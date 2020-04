Vasco lança nova camisa para obter recursos para CT e hospital público

O Vasco segue firme em duas frentes durante a pandemia do novo coronavírus (covid-19). A construção do novo Centro de Treinamento e o auxílio a quem precisa em função do isolamento social. Nesta terça-feira (07), o clube fez uma transmissão ao vivo no perfil oficial do Instagram para revelar a nova campanha do Cruzmaltino.

O capitão Leandro Castán, o atacante Talles Magno e o meio-campista Fredy Guarín receberam individualmente ontem (6) uma caixa “misteriosa”. Ela deveria ser aberta na transmissão de hoje (7), com as participações de Castán e de Talles. Com bom humor, os dois revelaram o que havia dentro da caixa: a camisa da construção do novo CT, que vem sendo financiado pela torcida vascaína.

Quem quiser adquirir o uniforme do CT terá que entrar no site 'Nosso CT'. São apenas 2020 unidades, e quem contribuir participa ao mesmo tempo de duas campanhas, como explicou o zagueiro Leandro Castán.

“A camisa já está disponível e além de você contribuir para o CT, vai ajudar na campanha contra a covid-19. A destinação do dinheiro também vai para o Hospital Pedro Ernesto nessa luta contra a covid-19”.

Cada contribuição relacionada à camisa custa R$ 500,98. Quem fizer a doação vai auxiliar na construção do novo CT, receberá um certificado digital, terá o nome exibido no site ‘Nosso CT’ e no mapa interativo. Parte do valor também será destinado ao Hospital Universitário Pedro Erneto (HUPE) no combate à pandemia da covid-19.

A camisa foi idealizada pelo torcedor Gilmar de Abreu Vieira Junior e escolhida por votação pública com mais de 45 mil votos. O uniforme é classificado como premium, ou seja, de acordo com o Vasco, tem qualidade superior inclusive ao utilizado em dias de jogo, com tecido tecnológico de alta performance, acabamento dry fit (capacidade de absorver suor) e antibactérias, sublimação frontal e aplicação de detalhes em silicone.

Os uniformes possuem etiquetas de autenticidade numeradas de 1 a 2020, sendo que as camisas 0001, 1898, 1924, 1927 e 2020 terão etiquetas douradas. Cada unidade também virá com um selo dourado de doador do Centro de Treinamento.

O Vasco está na terceira fase de arrecadação para a construção do CT, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, voltado ao futebol profissional. Até agora, o clube já arrecadou mais de R$ 4,5 milhões. O total tem custo inicial estimado em R$ 7,4 milhões. A expectativa é de que o elenco profissional passe a utilizar o Centro de Treinamento entre o fim de junho e o mês de julho.