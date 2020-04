Vice da Libertadores em 2002, São Caetano desiste de vaga na Série D

Vice-campeão do Brasileiro em 2000 e 2001 e da Libertadores em 2002, o São Caetano não disputará competições de nível nacional neste ano. Nesta quarta (22) o clube paulista anunciou a desistência da Série D. A quarta divisão do Brasileirão estava marcada para começar em maio, mas com a paralisação do futebol devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19) não há data prevista para o início do torneio.

Em ofício enviado à Federação Paulista (FPF), que será encaminhado à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o azulão justifica a decisão para amenizar prejuízos financeiros. “Diante dessa indefinição para início do campeonato, precisaríamos tomar decisões em relação à manutenção de contratos de prestação de serviço, prorrogações de contratos de atletas e a manutenção de funcionários sem ter uma previsão orçamentária para isso, visto a dificuldade em novos parceiros e até mesmo a suspensão de verbas de patrocínio que o clube provisionou para o ano de 2020”, diz o São Caetano no documento.

O São Caetano obteve vaga na Série D com o título da Copa Paulista, torneio que reúne equipes do interior de São Paulo e abastece o calendário no segundo semestre. O campeão poderia optar pela vaga na quarta divisão nacional ou na Copa do Brasil. Com a escolha do azulão pelo Brasileiro, o vice, XV de Piracicaba, classificou-se para o torneio de mata-mata.

Na atual temporada, o time do ABC disputa a Série A2 (segundo nível) do Campeonato Paulista e ocupa a sexta posição, com 18 pontos após 12 jogos. Pelo regulamento, os oito primeiros seguem às quartas de final e os dois finalistas sobem à Série A1. A equipe não atua desde 15 de março, quando bateu a Portuguesa Santista por 3 a 1 em Santos (SP). A competição estadual também não tem previsão de retorno, mas a FPF já anunciou que o torneio continuará, ainda que algumas partidas possam ser disputadas com portões fechados.

Questionada pela Agência Brasil, a FPF ainda não confirmou qual será, e se haverá, substituto para o São Caetano. Na Copa Paulista, além do Azulão e do XV, chegaram às semifinais o Mirassol (que já está classificado à Série D) e o Esporte Clube São Bernardo, que disputa a Série A3 (terceiro nível) do futebol paulista.

Por meio da assessoria de imprensa, o time de São Bernardo do Campo (SP) informou à Agência Brasil que, até o momento, não foi contatado pela federação e que a diretoria se reunirá para analisar a situação financeira e ter uma posição oficial até a próxima quinta (23). Como muitos clubes do interior paulista, o EC São Bernardo tem vários contratos de atletas próximos do fim, já que a previsão era a Série A3 terminar em maio, como as divisões superiores do Paulistão.

No início do mês, a CBF anunciou um repasse de pouco mais de R$ 19 milhões a clubes e federações. Aos times da Série D, o aporte anunciado foi de R$ 120 mil por agremiação. A decisão veio após uma carta assinada por capitães das equipes participantes da quarta divisão, com anuência dos presidentes, solicitar apoio em meio à paralisação do futebol.