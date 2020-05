Apenas três equipes da NBA devem iniciar treinos nesta sexta

Na próxima sexta (8) começa o prazo estabelecido pela NBA (Liga de Basquete Profissional dos Estados Unidos) para que as equipes possam realizar treinos individuais e com restrições como forma de evitar a propagação do novo coronavírus (covid-19).

No anúncio realizado no dia 27 de março, a liga afirmou: “As possíveis mudanças nas regras permitiriam que as equipes disponibilizassem suas instalações de treino para uso dos jogadores da equipe para exercícios ou tratamento de forma voluntária e individual, isso se as instalações da equipe estiverem em uma cidade que não está mais sujeita a restrições do Governo”.

Mas mesmo com a possibilidade de reinício de atividades na próxima sexta, o jornal americano USA Today publicou matéria nesta quinta (7) na qual afirma que poucas equipes planejam abrir suas instalações na sexta: Cleveland Cavaliers, Portland Trail Blazers e Denver Nuggets.

Segundo a publicação americana, outras duas franquias devem retornar às atividades na próxima semana: o Sacramento Kings, que abrirá suas instalações na segunda, e o Atlanta Hawks, ainda sem um dia definido.

Outras equipes devem demorar um período maior pata iniciarem os treinos.

A NBA suspendeu a atual temporada no dia 11 de março, quando anunciou que um jogador do Utah Jazz testou positivo para coronavírus.