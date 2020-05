Campeonato Escocês termina, prematuramente, com Celtic campeão

O conselho da Liga Escocesa de Futebol (SPFL, sigla em inglês) decidiu hoje (18) antecipar o fim do campeonato da primeira divisão do país, a Premiership Ladbrokes, e declarou o Celtic como o campeão da temporada 2019/2020. A decisão, tomada em comum acordo com todos os 12 clubes que disputam o torneio, foi tomada por causa da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

“A covid-19 causou estragos nas competições esportivas em todo o mundo e as repercussões serão sentidas por um longo tempo. As restrições do governo escocês e as profundas preocupações com a segurança dos jogadores e espectadores deixaram a SPFL sem opção realista. (...) agradecemos aos clubes da Premiership por seu apoio a essa decisão”, explicou em comunicado ofical publicado no o presidente da SPFL, Murdoch MacLennan.

Se adaptando aos novos tempos, pós-surgimento da covid-19, o Celtic divulgou nota comemorando o nono título consecutivo no Escocês, e pediu aos torcedores para que não comparecessem ao estádio do clube para comemorar.

“Queremos que os fãs celtas de todo o mundo celebrem com estilo mas, é claro, a segurança é a prioridade número um para todos e, por enquanto, isso significa celebrar em nossas casas. Todos devemos permanecer seguros e ficar em casa. Por favor, NÃO venha ao Celtic Park.”

O Campeonato Escocês reúne 12 clubes e cada um deles joga três vezes contra todos os adversários, totalizando nesta primeira fase 33 jogos. Na segunda etapa, dois grupos são formados: os seis primeiros e os seis últimos na tabela, que se enfrentam entre si dentro da sua chave, somando cinco jogos por equipe. Ou seja, todos os times disputam 38 partidas, de acordo com o regulamento da competição.

Restavam ainda oito jogos para a maioria dos clubes para o término da competição, com exceção do Rangers e St. Johnstone, que realizaram 29. A classificação final manteve as pontuações da última rodada disputada, em dia 13 de março. Na parte debaixo da tabela, o Hearts, o último colocado, caiu para a segunda divisão.

Pandemia já causou o fim precoce de torneios de futebol na Bélgica, França e Holanda.