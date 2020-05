Campeonato Russo tem segundo jogador infectado pela covid-19

O zagueiro Konstantín Plíev é o segundo jogador do Campeonato Russo a testar positivo para covid-19. A informação foi divulgada na manhã desta segunda (18) na conta oficial do Twitter do Rubin Kazan, time do atleta.

Segundo o clube, Konstantín se sente bem e está sob supervisão de médicos em Vladikavkaz, sua terra natal. Ele não teve contato com nenhum outro membro do time. O Rubin Kazan ainda desejou rápida recuperação.

A equipe ocupa da 14ª posição do Campeonato Russo, com 23 pontos, e luta contra o rebaixamento. A competição tem retorno previsto para o dia 21 de junho para a disputa da 23ª rodada, de 30 no total.

A Rússia é o segundo país do mundo com mais infecções pelo novo coronavírus. São mais de 290 mil casos confirmados.

No último sábado (16), Jefferson Farfán tinha testado positivo para o coronavírus. O atacante é frequentemente convocado para defender a seleção peruana. Ele joga pelo Lokomotiv Moscou desde 2017. A equipe está na segunda posição do Campeonato Russo, com 41 pontos conquistados, nove atrás do líder Zenit.