Covid-19: federação cancela primeiras provas do Mundial de Escalada

A Federação Internacional de Escalada Esportiva (IFSC, sigla em inglês) cancelou duas competições da Copa do Mundo devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19). Ambas seriam realizadas na Suiça: a primeira disputa aconteceria na cidade de Meiringen, nos dias 3 e 4 de abril. Anteriormente ela já havia sido suspensa e agora não vai mais acontecer. A segunda competição estava programada para ocorrer na cidade de Villars, entre 2 e 4 de julho.

“A decisão vem como conseqüência direta da situação em andamento causada pelo surto do coronavírus covid-19, juntamente com as medidas restritivas adotadas pelo governo suíço”, diz a nota oficial publicada no site da IFSC.

De acordo com o calendário da entidade, todas as competições até o mês de julho estão suspensas. Como em agosto não havia previsão de disputas, a próxima prova está marcada para setembro, em Ljubljana, capital da Eslovênia. Foram os dois primeiros cancelamentos determinados pela IFS. Já outras 11 competições foram adiadas.