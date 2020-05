Covid 19: medalhista olímpico Márcio Araújo é internado em Fortaleza

Diagnosticado com o novo coronavírus (covid-19), Márcio Araújo, medalha de prata nos Jogos de Pequim em 2008 no vôlei de praia ao lado de Fábio Luiz, está internado desde o último domingo (10) em Fortaleza.

O ex-atleta de 46 anos, campeão do circuito mundial da modalidade em 2005, foi ao hospital pela primeira vez na última quarta (6). Em conversa com a Agência Brasil, a esposa do ex-atleta, Juliana Araújo, disse que, na ocasião, ele estava passando mal e fez tomografia do pulmão (exame que mostrou o comprometimento de 40% de um dos pulmões).

“O Márcio estava com muita dificuldade para respirar, mas a médica pediu para ele retornar para casa, tomar antibióticos e corticóides, e, se não melhorasse, a recomendação era retornar”, afirma Juliana, que está grávida de oito meses. Porém, os problemas continuaram e o ex-jogador chegou a enfrentar dificuldades para encontrar um leito na capital cearense, uma das localidades do Brasil mais atingidas pela pandemia do novo coronavírus.

Assim, na noite do último domingo Márcio foi ao Hospital Central de Fortaleza e ficou internado. Em seu perfil pessoal no Instagram ele postou a seguinte mensagem: “Infelizmente, precisei retornar ao hospital, mas dessa vez para ser internado. A falta de oxigênio estava me matando. Gostaria de agradecer à Germana, minha cunhada, por conseguir um leito nesse maravilhoso Hospital Central de Fortaleza. Obrigado pelas mensagens e orações de todos. Vamos vencer em nomes de Jesus”. Juliana Araújo informou à Agência Brasil que conversou com o Márcio na manhã desta segunda e que ele disse que já está se sentindo melhor: “Acreditamos que a situação dele está normalizando. Ele me disse que foi medicado e está se sentindo melhor”.

Nas redes sociais, o medalhista olímpico tem recebido apoio de outros nomes importantes do esporte brasileiro. Nalbert, Virna e Bernard já publicaram mensagens de apoio. Além das conquistas dos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008 e do Circuito Mundial de 2005, Márcio Araújo também foi vice-campeão mundial em 2011.