Dupla Gre-nal volta aos treinos presenciais

Internacional e Grêmio voltaram a treinar presencialmente nesta terça (5). O retorno das atividades da dupla Gre-nal teve o aval da Prefeitura de Porto Alegre. Depois de 50 dias parados, seguindo os protocolos de saúde e orientações das autoridades, os colorados se apresentaram em seis horários diferentes.

De acordo com o médico Luiz Crescente, Coordenador de Saúde do Inter, foi montado um protocolo baseado na segurança de saúde dos atletas: “Armamos tendas ao ar livre, onde fazem a avaliação médica na busca por sintomas. Ontem, todos foram avaliados para sorologia da covid-19. Avaliamos também temperatura e oximetria. Será uma prática diária, buscando controlar de perto a saúde dos atletas e visando ter uma atitude ágil, caso haja necessidade”.

À tarde, no Centro de Treinamento Luiz Carvalho, do Grêmio, também orientado sob um rígido protocolo de saúde com medidas de prevenção, os comandados de Renato Portaluppi também voltaram ao batente.

Times de São Paulo sem treinos

Segundo o último balanço da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, o estado registra 1.768 infectados pela covid-19 e 76 óbitos. Deste número, a capital gaúcha responde por 464 casos e 16 mortes.

Em São Paulo, a Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou na última segunda (4) que a volta dos treinos das equipes de São Paulo permanece sem uma data definida. Já no Rio de Janeiro, os clubes têm optado pelo retorno gradual, alguns optando treinos à distância.